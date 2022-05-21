Суд присудил двум компаниям заплатить более 4 млн евро за экспресс-тесты на коронавирус

Согласно решению суда низшей инстанции, иск прокурора в отношении приобретенных экспресс-тестов на COVID-19 был отклонен, между тем АСЛ удовлетворил ходатайства прокурора о признании актуальных договоров недействительными и применении реституции.

АСЛ с момента его заключения признал ничтожными договор публичной купли-продажи между Национальной лабораторией по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ) и компанией Profarma, а также связанный с ним договор, заключенный между ЗАО Profarma и ЗАО Bona diagnosis.

Прокуратура сообщает, что суд также принял решение применить реституцию и присудил от обеих компаний в пользу государства 4 млн 142 тыс. 600 евро и годовые в размере 5% за присужденную сумму с даты вынесения этого решения суда и до полного исполнения решения суда.

В январе прошлого года Генеральная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного НЛНОЗ на приобретение более полумиллиона экспресс-тестов COVID-19 EXPRESS на общую сумму более 6 млн евро, и о присуждении 4 млн 142 тыс. 600 евро в пользу государства.

По оценке прокуроров Отдела защиты общественного интереса Генеральной прокуратуры, указанный договор купли-продажи был заключен без поиска другого поставщика, без оценки других предложений, с согласием на предложенную компанией цену и с уплатой в этой связи сумм, значительно превышающих рыночные расценки. По мнению прокуратуры, таким образом был нарушен принцип прозрачности, закрепленный в Законе о государственных закупках, и нерационально использовались средства государственного бюджета.

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