Еврокомиссия заявила о резком росте инфляции как следствии войны

По данным Еврокомиссии, война в Украине ухудшает перспективы экономического роста в еврозоне и приводит к масштабному росту инфляции. В весеннем прогнозе на текущий год брюссельское ведомство ожидает роста ВВП стран Еврогруппы на уровне 2,7 процента, а также инфляции в 6,1 процента.
В феврале, до начала военного вторжения РФ в Украину, в Брюсселе прогнозировали экономический рост в еврозоне на уровне 4,0 процента и показателя инфляции в 3,5 процента. Война в Украине не позволяет развернуться экономическому подъему Европы, заявил еврокомиссар по экономике и валютной политике Паоло Джентилони. По его словам, военный конфликт привел к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугублению проблем с поставками. В связи с этим ожидается, что инфляция будет оставаться на высоком уровне еще продолжительное время.
На 2023 год Еврокомиссия ожидает, что инфляция составит 2,7 процента. Тем самым не удастся выполнить заявленную Европейским центробанком цель удержать этот показатель на уровне 2,0 процента.
Между тем уровень инфляции в Германии по итогам текущего года может составить 6,5 процента, по итогам следующего года — 3,1 процента, указывается далее в прогнозе. Еврокомиссия ожидает также, что ВВП ФРГ в 2022 году возрастет на 1,6 процента, в 2023 году — на 2,4 процента. Еще в феврале в Брюсселе прогнозировали экономический рост в Германии на уровне 3,6 процента в нынешнем году и 2,6 процента — в следующем.freecity.lv