Еврокомиссия заявила о резком росте инфляции как следствии войны

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По данным Еврокомиссии, война в Украине ухудшает перспективы экономического роста в еврозоне и приводит к масштабному росту инфляции. В весеннем прогнозе на текущий год брюссельское ведомство ожидает роста ВВП стран Еврогруппы на уровне 2,7 процента, а также инфляции в 6,1 процента.

В феврале, до начала военного вторжения РФ в Украину, в Брюсселе прогнозировали экономический рост в еврозоне на уровне 4,0 процента и показателя инфляции в 3,5 процента. Война в Украине не позволяет развернуться экономическому подъему Европы, заявил еврокомиссар по экономике и валютной политике Паоло Джентилони. По его словам, военный конфликт привел к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугублению проблем с поставками. В связи с этим ожидается, что инфляция будет оставаться на высоком уровне еще продолжительное время.