Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 февраля на встрече с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщила пресс-служба.
«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что еще вместе с первым Президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: «наших государств — России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость».
«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.
Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Глава государства считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде.
«Это не только с нами. Просто то, что происходит с Беларусью, — это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. — Прим.) и Президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском Президенте и так далее. Но ладно, это их дело», — отметил белорусский лидер.
Президент заявил, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок.
«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции», — подчеркнул Глава государства.
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