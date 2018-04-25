В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

Фото BFL/ Гядминтаса Крописа

Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе.

«Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе», – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.

По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта.

Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром.