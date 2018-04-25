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В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

Фото BFL/ Гядминтаса Крописа

Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе.  

«Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе», – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.

По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта. 

Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром. 

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Бюро  В. П. Андрюкайтиса будет находиться в Копенгагене, он будет отвечать за 53 государства Европы. 

Его полномочия комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов завершились в декабре прошлого года.

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