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Правительство выделило еще 630 тыс. евро на возмещение убытков от пожара в Алитусе

Фото из открытых интернет – источников

Правительство из государственного резерва в среду выделило еще 630,3 тыс. евро на возмещение убытков от пожара на заводе Ekologistika в Алитусе.

Основная часть – 588,6 тыс. евро – получит Алитусское самоуправление, еще 41,7 тыс. евро – самоуправление Алитусского района.

По данным Министерства финансов, Правительство на компенсации и возмещение убытков от пожара в Алитусе всего уже выделила почти 1,9 млн. евро.

Огромный пожар в промышленном районе Алитуса на заводе Ekologistika, который занимается переработкой автомобильных покрышек, возник 16 октября. Пожарные боролись с огнем и его последствиями больше недели.

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Во время пожара из-за загрязнения воздуха не работали и находящиеся поблизости предприятия, некоторым фермерам Алитусского района было запрещено проставлять молоко.

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