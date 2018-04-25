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Турция не будет останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу

Фото pixabay.com

Власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал ЕС открыть двери беженцам в Европу. Так, в октябре прошлого года турецкий лидер пообещал сделать это, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии «Источник мира» военной. А в начале ноября Эрдоган заявил, что Анкаре придется открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении.

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