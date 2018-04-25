Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ

Фото /Михаил Климентьев/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в Союзном государстве, сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

«Можно так сказать (что возобновился диалог по дорожным картам. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Владимир Семашко, отвечая на вопрос о дорожных картах.

По его словам, первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе и там встречался с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. «Обсуждали алгоритм. Не знаю, как будут называться (дорожные карты. — Прим. БЕЛТА), но их надо актуализировать по времени», — отметил посол.

«Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько», — пояснил Владимир Семашко.