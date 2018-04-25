Э. Макрон надеется на посредничество ОБСЕ по Беларуси в ближайшие недели

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Находящийся с визитом в Литве президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Беларуси.

«Мы привлечем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем хотим побудить Беларусь согласиться с посредничеством ОБСЕ», – заявил Э. Макрон во вторник во время дискуссии в Вильнюсском университете.

«Нашей целью является реализация посредничества в ближайшие недели, поскольку лишь таким способом мы можем обеспечить мирную передачу власти, освобождение политических заключенных», – добавил он.

Э. Макрон сказал, что в разрешении этого кризиса также необходимо «развивать диалог с Россией, общаться с Владимиром Путиным».

«С августа мы говорим, что было бы ошибкой и неоправданной провокацией, если бы Россия ввела вооруженные силы. Я считаю, что это вопрос Беларуси, а не соседей. Мы работаем вместе с Россией и с международной общественностью», – сказал Э. Макрон.

Он также выразил надежду на то, что Евросоюз в ближайшее время объявит санкции в отношении белорусского режима за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими.

«Европа предпринимает действия, оказывает давление, в ближайшие дни или недели утвердим санкции. Таким образом, мы повлияем на этот режим, который близится к концу», – сказал во вторник французский лидер.

Об этом Э. Макрон заявил вскоре после того, как встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Она сказала, что на встрече получила обещание Э. Макрона помочь в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса и освобождению политзаключенных.