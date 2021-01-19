Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.
Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном этому вопросу.
“По соображениям безопасности Совет IIHF перенесет ЧМ-2021 из Минска. Возможности проведения турнира подлежат оценке”, – сказано в сообщении совета Международной федерации хоккея.
“Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед.И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться какой-либо стороной для политической пропаганды, было признано, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также безопасность команд, зрители и официальные лица должны расставить приоритеты, – сказал президент ИИХФ Рене Фазель.
Поскольку Минск/Рига 2021 является совместной заявкой, Совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как страны-партнера, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы упростить правила безопасности COVID-19 и командировки.
Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Беларуси.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года, передает ТАСС.
«ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.
Комментариев: 2
Ничего не меняется! Когда то байкотировали олимпиаду в России и она жива! Унижаете как можете спортсменов россии , взялись за Белоруссию , и она выстоит. Жаль конечно тех кто готовился , но это все от жадности , алчности и не возможности самостоятельно мыслить. Что ж в том что Минск лишили возможности проводить игры виноваты и сами многие спортсмены — хотели перемен- Вы их получили!
Вы мне объясните в чем разница, за что так поддерживают Тихоновскую, которая(надо быть честными) не выиграла в выборах и от её действий и призывов против действующей власти страдает Белорусский народ, а заодно и Литовский .Ее возносят на пьедестал , а Трампа( действующего президента США ) втоптали в грязь? Один и другой борются за свои права, справедливость , на их взгляд.Когда в Белоруссии , России применяют против протистующих какие- то меры- это геноцид, ущемление прав и тд, но когда это происходит в Европе , Америке , когда протестующих бьют дубинками, травят газом, обливают водой- это норма!Господа, так почему вы живёте по двойным и больше стандартам, вам самим не противно ?Чему может научиться молодое покаление от таких несправедливостей, вы учите их предательству, лжи, ненависти, не пора ли обратиться к миру?