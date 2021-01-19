Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

“Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед.И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться какой-либо стороной для политической пропаганды, было признано, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также безопасность команд, зрители и официальные лица должны расставить приоритеты, – сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Поскольку Минск/Рига 2021 является совместной заявкой, Совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как страны-партнера, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы упростить правила безопасности COVID-19 и командировки.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Беларуси.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года, передает ТАСС.

«ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.