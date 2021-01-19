В ЕС к лету хотят вакцинировать не менее 70% взрослых

В Европейском союзе хотят к лету 2021 года вакцинировать минимум 70% взрослого населения, сообщает Bloomberg.

К марту 2021 года государства — члены ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.

Один из спорных вопросов в ЕС — необходимость введения свидетельств о вакцинации, которые позволили бы возобновить поездки (по крайней мере, для тех, кто получил прививку). В этом выражается стремление таких стран, как Греция, зависящих от туризма, спасти туристический сезон этим летом. В то же время пока не все страны хотят использовать такие сертификаты, поскольку они сделают прививки обязательными в то время, когда вакцины доступны еще не для всех.