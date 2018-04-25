Беларусь планирует запретить использование пластиковой посуды в сфере общепита

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Запрет на использование всех видов пластиковой посуды в заведениях общественного питания планируют ввести в Белоруссии к 2023 году. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Одномоментный запрет на одноразовую пластиковую посуду не предполагается: будет поэтапный переход, чтобы отрасли и бизнес подготовились. С 1 января 2021 года планируется запретить только некоторые виды такой посуды. Предприятиям будет дан определенный срок на то, чтобы они перестроили свое производство. Полный запрет пока предполагается с 2023 года», — приводит агентство слова заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Корбута.

Ожидается, что уже с 1 января 2021 года будет установлен запрет на применение и продажу в кафе и ресторанах пластиковой посуды из списка, составленного Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующий проект постановления уже разработан. Согласно предварительным данным, в перечень войдут контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки, частично или полностью изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

«Потребность в одноразовой посуде в Белоруссии в год составляет 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн — стаканчики, 23 млн — ложки, 20 млн — вилки, 19 млн — ножи, остальное — другие виды посуды», — отметил Корбут.