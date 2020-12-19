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Беларусь подготовила ответ на новые санкции Евросоюза

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Беларусь подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, сообщают «РИА-новости».

ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.

«Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие», — говорится в заявлении пресс-секретаря.По мнению Глаза, принятые Евросоюзом решения «в ряде случаев не то что абсурдны, но… просто дискредитируют здравый смысл».»Ну в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание. Ситуация-то совершенно очевидна. Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить «Доктора Зло»?» — заявил пресс-секретарь.

По словам Глаза, в Минске отметили и дискриминацию белорусского журналиста «только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС». «Надеемся, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и также, как и в других случаях, вступятся в его защиту. Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы», — заверил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

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