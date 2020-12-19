Завершена сделка продажи здания Вильнюсского центрального почтамта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Компания Terseta, принадлежащая управляющей фондами недвижимого имущества и частного капитала Lords LB Asset Management, завершила сделку по приобретению здания Вильнюсского центрального почтамта на проспекте Гедиминаса.

Гендиректор госпочты Lietuvos pastas Аста Сунгайлене сказала, что полученные средства будут инвестированы в реконструкцию региональных почтовых центров, почтовых отделений и обновление транспортного парка, расширения сети почтовых терминалов, внедрения цифровых технологий.

Директор Terseta Ритис Залога сказал, что о планах в приобретенном здании сообщил в начале следующего года.

«Сделка прекрасно соответствует стратегии фонда – это второе здание в управлении фонда в центре Вильнюса, в котором мы видим значительный и долгосрочный потенциал роста. Проектные платы и инвестиции выяснятся уже в начале 2021 года», – отметил он BNS.

Фонду также принадлежит приобретенное 2018 году здание госэнергохолдинга Ignitis grupe на ул. Жвею в Вильнюсе.