  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Испанский конгресс одобрил легализацию эвтаназии

Подробнее...
default image
Каунасская спортивная арена вновь откроется летом следующего года

Подробнее...
default image
Швеция недооценила угрозу COVID-19

Подробнее...
default image
К 2050 году Литве нужно позаботиться о гибкости электросистемы – исследование

Подробнее...
default image
Завершена сделка продажи здания Вильнюсского центрального почтамта

Подробнее...
default image
Беларусь подготовила ответ на новые санкции Евросоюза

Подробнее...
default image
Отказ Минска сотрудничать с ENSREG недопустим, говорит Д. Крейвис

Подробнее...
default image
В Латвии с 21 декабря вводят новые ковидные ограничения

Подробнее...
default image
В Вильнюсском округе в прошлом году создано 42,4% ВВП Литвы

Подробнее...
default image
Коронавирус у Макрона: лидеры ЕС ушли на изоляцию

Подробнее...
default image
Канада начала массовую вакцинацию против коронавируса

Подробнее...
наркотик
Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина стоимостью миллионы евро

Подробнее...
default image
Подтверждено 3219 новых случаев коронавируса, 33 человека скончались

Подробнее...
default image
Подписан договор о выделении 720 млн евро для второго этапа синхронизации

Подробнее...
default image
Forbes назвал страну, в которой живут самые щедрые люди

Подробнее...
Вертолет
Вертолеты ВВС Литвы будет ремонтировать словацкая компания, договорившаяся с РФ

Подробнее...
default image
В Венгрии однополым парам запретили усыновлять детей

Подробнее...
default image
Простой на предприятиях во время карантина

Подробнее...
default image
Праздники в семейном кругу

Подробнее...
default image
Финансовая помощь бизнесу

Подробнее...
водительское удостоверение
Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции

Подробнее...
default image
В декабре завершаются выплаты единовременных пособий

Подробнее...
default image
Развитие инфраструктуры города

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж

Подробнее...
default image
Мошенник под видом звезды спорта

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Национальной премии в области культуры

Подробнее...
default image
Хакерская атака с распространением ложных новостей

Подробнее...
default image
Вильнюс – лидер в мировом «зеленом» рейтинге

Подробнее...
default image
Подневольный труд

Подробнее...
default image
В усадьбе – тайник с контрабандой

Подробнее...
default image
Рождество 2020: праздничный стол - скромнее, но подарки - дороже

Подробнее...
default image
Рождество на балконе

Подробнее...
default image
Нечаянная Радость

Подробнее...
default image
Найт

Подробнее...
default image
Литва и Польша договорились сохранять внимание к обществу Беларуси

Подробнее...
default image
Путину запрещено посещать Олимпиаду и чемпионаты мира - CAS

Подробнее...
default image
Нет возможности остановить коронавирус в местах лишения свободы – глава департамента

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: думаю, что комендантский час не потребуется

Подробнее...
default image
Сейм снял правовую неприкосновенность с П. Гражулиса и В. Гапшиса

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

К 2050 году Литве нужно позаботиться о гибкости электросистемы – исследование

Фото pixabay.com

Потребление электроэнергии в Литве к середине этого века достигнет 20 тераватт-часов, основную часть этой электроэнергии будет генерировать ветер, говорится в исследовании, подготовленном международными экспертами в сфере энергетики. В нем отмечается, что одновременно с развитием «зеленой энергетики» необходимо обеспечить гибкость системы. 

По заказу оператора системы электропередачи Litgrid исследование стоимостью 120 тыс. евро провела норвежская компания DNV GL. 

«Основная цель этого исследования: установить направление энергетики Литвы, чтобы знать, чего ожидать, и быть готовыми к развитию системы», – отметил в пресс-релизе Litgrid директор Департамента стратегии Лютаурас Варанавичюс.  

Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие 30 лет потребление электроэнергии в Литве вырастет с имеющихся 13 тераватт-часов до 20 тераватт-часов. На это повлияет растущая электрификация промышленности, сектора обслуживания и особенного транспортного сектора.

Анализ проведен с учетом Национальной стратеги энергонезависимой Литвы, в которой предусмотрено, что к 2050 году Литва станет нейтральной по отношению к климату страной, которая производит всю электроэнергию из возобновляющихся источников, которые сейчас удовлетворяют 20% потребности страны в электроэнергии. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.