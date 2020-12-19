Швеция недооценила угрозу COVID-19

Власти Швеции признали, что угроза новой волны коронавируса была ими недооценена. В стране с началом пандемии придерживались сдержанной позиции относительно COVID-19 и не вводили жестких ограничений, пишет Интерфакс.

«Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой (новой, — ред.) волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни», — заявил шведский премьер-министр Стефан Левен.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью 2020 года эпидемиологическая ситуация в стране за счет выработки коллективного иммунитета будет лучше, чем, например, в других скандинавских государствах, вводивших карантин.

Сейчас же только в Стокгольме каждый пятый тест на инфекцию имеет положительный результат.

В Швеции с начала пандемии коронавирусом заболели более 320 тысяч человек, более 7,5 тысяч умерли. Издание отмечает, что уровень смертности в стране оказался гораздо выше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии.

При этом на сегодня самыми жесткими ограничениями в Швеции являются запрет собраний более чем на восемь человек, закрытие школ и ограничение продажи алкоголя после 22:00.