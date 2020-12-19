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Каунасская спортивная арена вновь откроется летом следующего года

Nuotrauka BFL/ Vytenis Jurevičius

Каунасскую спортивную арену, закрытую на реконструкцию, планируется открыть летом следующего года, сообщило Каунасское городское самоуправление.   

Как утверждает в пресс-релизе мэрии руководитель строительных работ компании Versina, которая проводит реконструкцию, Миндаугас Смайджюнас, сообщил, что в данный момент завершена крыша арены, установлены системы по отводу дождевых вод, выполнено 70% работ по обновлению фасада. Внутри арены забетонирован пол, на котором монтируются телескопические трибуны, а до конца следующего года будут оборудованы сидения. 

В данный момент оборудуются санитарные узлы, проводятся отделочные работы, под потолком устанавливаются акустические панели. 

По сообщению самоуправления, официальное открытие обновленной арены планируется летом 2021 года. 

В 2019 году, когда был подписан договор о реконструкции на сумму в 9,3 млн евро, сообщалось, что работы продлятся не более 15 месяцев, открытие планировалось на июнь 2020 года.

Все же позднее, по причине непредвиденных работ, цена выросла до 9,7 млн евро, а срок был продлен на год. 

Ранее мэрия сообщали, что после реконструкции Каунасская спортивная арена превратится в многофункциональный центр, где будут проходить концерты, выставки, конференции, конгрессы, а также неформальная деятельность: детские кружки, занятия. 

Это здание вместе с другими строениями спортивного комплекса, находящимися на острове Ажуолинас,  признано национальной культурной ценностью. 

Она была построена в 1939 году для Европейского чемпионата по баскетболу и была первым объектом такой технической сложности в Литве. 

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