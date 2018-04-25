Беларусь рассчитывает до конца года получить крупный кредит

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В ближайшем будущем белорусы хотят получить от Китая крупный кредит.

25 октября министр финансов Максим Ермолович рассказал о планах Беларуси на кредит от Китая. Так, займ планируется получить до конца 2019 года.

Надеемся на завершение всех работ по кредиту до конца года, — отметил министр.

Беларусь в результате может получить 3,5 млрд. китайских юаней или около 500 млн. долларов.

В рамках данного вопроса уже состоялось несколько встреч. В Беларусь также прилетали представители Банка развития Китая, которые помогли подготовить документы для получения кредита.

Теперь Беларусь ждет решения со стороны Банка Китая.