Беларусь рассчитывает до конца года получить крупный кредит

В ближайшем будущем белорусы хотят получить от Китая крупный кредит.
25 октября министр финансов Максим Ермолович рассказал о планах Беларуси на кредит от Китая. Так, займ планируется получить до конца 2019 года.
Надеемся на завершение всех работ по кредиту до конца года, — отметил министр.
Беларусь в результате может получить 3,5 млрд. китайских юаней или около 500 млн. долларов.
В рамках данного вопроса уже состоялось несколько встреч. В Беларусь также прилетали представители Банка развития Китая, которые помогли подготовить документы для получения кредита.
Теперь Беларусь ждет решения со стороны Банка Китая.024.by
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