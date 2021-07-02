Беларусь разрешила безвизовый въезд иностранным гражданам для вакцинации

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Беларусь с 15 июля предоставит безвизовый въезд гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Вакцинацию иностранных граждан от коронавируса планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. В публикации также говорится, что Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.