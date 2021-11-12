Белавиа больше не будет доставлять из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена

Фото belavia.by

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с пятницы больше не будет принимать на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.

«Согласно решению компетентных органов Турции, с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии и Йемена больше не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь», — сообщила компания на своем сайте.

В сообщении говорится, что пассажиры Белавиа, попадающие под действие этого запрета, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines больше не будет продавать билеты в Минск сирийцам и иракцам. По данным источников в Брюсселе, о решении турецкого авиаперевозчика сообщило польское информационное агентство PAP.

В Беларуси, на восточной границе Евросоюза, на этой неделе собралось несколько тысяч мигрантов. Это в последние месяцы обострило напряженность между Минском и Западом.

В ответ на миграционный кризис Европейский Союз намерен ввести новые санкции против белорусского режима.

Ранее на этой неделе издание Politico сообщила, что ЕС, чтобы прекратить поток мигрантов из Беларуси, пытается оказать давление на авиакомпании и официальных лиц, оказывающих помощь в доставке мигрантов на границу Европейского Союза.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

Во вторник ЕС заявил, что оказывает давление на 13 стран, чтобы они не разрешали своим гражданам въезжать в Беларусь, откуда мигранты пытаются нелегально попасть в Евросоюз.

Информация ЛК по сообщению BNS