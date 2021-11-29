Бельгия вновь ужесточает ограничения

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Как сообщает BFMTV, власти Бельгии решили ужесточить ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Так, все ночные клубы закрываются, поскольку эксперты Института Пастера заявили, что эти учреждения являются лидерами по риску инфицирования. Бары и рестораны смогут работать до 23:00, но за одним столом в них разрешено собираться не более чем шести посетителям. Все точки торговли также должны быть закрыты в 23:00.

Также были запрещены частные собрания в помещении, кроме свадеб и похорон, на концертах или шоу разрешено использовать только сидячие места.

Напомним, ранее на прошлой неделе в Бельгии был возвращён масочный режим в помещениях, руководителям компаний и предприятий было предписано перевести сотрудников на удалённую работу четыре дня в неделю.