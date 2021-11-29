Литва пoка не планирует останавливать сообщение из-за омикрон-штамма

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У Литвы пока нет планов остановить международное сообщение из-за нового штамма коронавируса — омикрон-штамма, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«У нас нет прямых полетов с Южной Африкой, так что тут речь бы шла о каких-то горизонтальных решениях. Сегодня решения такие, какие они есть», – сказал в понедельник журналистам министр в сейме.

Литва в пятницу подтвердила, что после обнаружения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) нового штамма коронавируса всем прибывающим из этого региона придется изолироваться и делать два теста – на третий и на седьмой день.

После получения отрицательного результата второго теста изоляцию можно будет прервать.

Этот порядок будет действовать для прибывающих из ЮАР, Зимбабве, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Намибии, Эсватини.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник предупредила, что новый вариант коронавируса омикрон во всем мире представляет очень высокий риск, хотя его опасность и заразность еще не окончательно ясны.

Из-за нового штамма некоторые страны мира уже ужесточили порядок международных поездок.