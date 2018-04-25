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Белорусские военные отправляются на учения НАТО

Фото ukraina.ru

В Латвии состоятся учения НАТО «Серебряная стрела – 2019». 2 октября белорусские военные будут там присутствовать в качестве наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

Двух белорусских военных пригласила латвийская сторона. Белорусы проследят за активной фазой учений НАТО на территории Латвии.

Кроме этого, в период времени с 30 сентября по 4 октября белорусские военные посетят авиационную базу в Словакии и военный объект. Также белорусам продемонстрируют новые типы оружия и военной техники.

Военнослужащие ВС Беларуси посетят Словакию в рамках Венского договора от 2011 года, который предусматривает укрепление безопасности и доверия.

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