На сессию ПАСЕ из-за возвращения России отправляется только часть делегации Литвы

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На этой неделе в Страсбурге начнется парламентская сессия Совета Европы, в которой примет участие возвращенная на Ассамблею Россия. Поскольку, относительно участия в форуме мнения литовских политиков разделились, в Страсбург отправляется только половина делегации.

Глава литовской делегации Альгирдас Буткявичюс и «крестьянин» Эгидиюс Варейкис примут участие в заседании Парламентской ассамблеи, которое начнётся в понедельник в Страсбурге, в то время как консерватор Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас это мероприятие бойкотируют.

Таким способом последние двое выражают протест против решения о возвращении на Ассамблею России.

Министерство иностранных дел Литвы поддерживает политиков, которые решили принять участие в заседании.

Буткявичюс сообщил BNS, что в сентябре страны Балтии и Северной Европы провели совместное совещание о том, как им сообща реагировать на принятое летом решение о возвращении РФ. По его словам, было решено, что будет лучше отправиться на сессию и представить там свою позицию по возвращению России.

«Было решено, что лучше всего бороться с этим на месте», — сказал BNS глава литовской делегации.

Он сказал, что делегация страны в знак протеста на следующей неделе будет бойкотировать мероприятие по случаю 70-летия Совета Европы.

Правление Сейма некоторое время назад одобрило поездку всех четырёх членов литовской делегации в Страсбург, но Зингерис и Гентвилас в итоге решили не присутствовать на заседании.

«Я решил пропустить осеннюю сессию Ассамблеи с конца сентября до начала октября, не участвовать в работе ни одного из комитетов, фракций или на сессии этой Ассамблеи», — сказал Зингерис BNS.

«Ассамблея за весь период своего существования впервые переживает такой моральный кризис», — добавил он.

По словам политика, такая позиция была обусловлена ​​просьбой главы украинской делегации в Ассамблее Елизаветы Ясько, отказом России выполнить резолюции Совета Европы по агрессии против Украины, с самолётом MH17 и нарушениями прав человека в самой России.

Э.Зингерис также осудил отказ российских властей сотрудничать с Советом Европы в расследовании обстоятельств «ужасного политического убийства около Кремля» лидера оппозиции Бориса Немцова.

Он подчеркнул, что Россия не выполнила требование Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 1996 года о выплате компенсаций бывшим политзаключённым ГУЛАГа и ссыльным из бывших оккупированных стран Балтии.

С.Гентвилас сказал BNS, что российские депутаты были возвращены на Ассамблею невзирая на то, что страна не выполнила решения Европейского суда по правам человека.

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что участие литовских политиков в сессии принесёт больше пользы, чем бойкот.

По словам пресс-секретаря министерства Линаса Линкявичюса, у парламентариев будет возможность выразить свою позицию не только во время заседания, но и на встрече с министром по европейским делам Франции Амели де Моншалин.

«МИД считает важным участие литовской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы выразить свою позицию как во время сессии, так и на запланированной встрече с министром по европейским делам Франции», — сказала BNS Раса Якилайтене, пресс-атташе главы МИД.

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться, чтобы страна не вышла из этой правозащитной организации.