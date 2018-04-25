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Белорусские военные пройдут по Красной площади в Москве

Фото ukraina.ru

В 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы, передает БЕЛТА.

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве. Об этом стало известно во время брифинга для аккредитованных при Минобороны Беларуси военных атташе, где были озвучены взгляды Минобороны на вопросы мировой и региональной безопасности, международного военного сотрудничества, состояния, подготовки и оснащения белорусской армии.

— Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве, — рассказали в Минобороны.

При этом Беларусь строго соблюдает взятые на себя международные обязательства и проводит ясную, понятную и прозрачную военную политику.

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— Основа безопасности Беларуси — это боеготовые и хорошо оснащенные Вооруженные Силы, применение которых возможно только в крайнем случае в интересах обеспечения независимости и территориальной целостности государства, — подытожили в оборонном ведомстве.

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