Белорусские военные пройдут по Красной площади в Москве

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В 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы, передает БЕЛТА.

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве. Об этом стало известно во время брифинга для аккредитованных при Минобороны Беларуси военных атташе, где были озвучены взгляды Минобороны на вопросы мировой и региональной безопасности, международного военного сотрудничества, состояния, подготовки и оснащения белорусской армии.

— Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве, — рассказали в Минобороны.

При этом Беларусь строго соблюдает взятые на себя международные обязательства и проводит ясную, понятную и прозрачную военную политику.