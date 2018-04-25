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Средние трудовые доходы в Литве в 2019 году выросли до 1100 евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

 В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra. По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего. 

В 2019 году средние трудовые доходы до уплаты налогов составили 1100 евро – на 9% больше, чем в 2018 году, а после уплаты налогов они 728 евро, что на 14% больше.  

По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года. Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро.

Средний показатель в Литве в прошлом году составил 1010 евро. Это означает, что половина работающих получают доходы, превышающие этот показатель, а половина  – меньше.

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К. Зиткуте добавила, что доходы половины работающих не менялись или могли даже сократиться по индивидуальным причинам, но доходы половины росли.

Изменения в наибольшей степени могли ощутить люди с минимальными доходами. Около 60% жителей, получающих минимальную зарплату или меньше ее, увеличили свои доходы на 10%. 

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