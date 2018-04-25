Министерство: в Литве сейчас проверку на коронавирус проходят более 100 человек

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В настоящее время в Литве более 100 человек проходят обследования, не болеют ли они коронавирусом.

По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса, это жители, вернувшиеся из зоны риска заражения вирусом, им рекомендуется избегать мест массового скопления людей, не пользоваться общественным, по возможности оставаться дома.

А.Шешельгис отмечает, что другие специальные меры к ним не применяются, и карантинный период обычно длится пару недель.

«Они не подвергаются риску, но на всякий случай, ради спокойствия, с ними связываются и удаляют из списков. Потоки действительно очень большие, если вы видите в аэропортах, сколько людей приезжают из разных стран, где, возможно, были на конференции или где-то еще в Китае», — сказал вице-министр телеканалу LRT.