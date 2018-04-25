Украина продала оружия почти на миллиард долларов

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По итогам прошлого года предприятия Укроборонпрома экспортировали вооружений и услуг на 908 миллионов долларов (рост на 19%). Об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абрамавичус в пятницу, 21 февраля.

«По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%», — прогнозирует Абрамавичус.

Ключевыми рынками украинского вооружения называются Индия, Саудовская Аравия, Турция, страны Азии и Ближнего Востока.

«Среди продукции Укроборонпрома наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг — ремонт советской техники и модернизация самолетов», — рассказал Абрамавичус.