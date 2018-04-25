Иверская Монреальская икона Божьей Матери

Другой список Благой Вратарницы тоже был написан на Афоне, но значительно позже. В 1981 году это сделал греческий иеромонах Спасо-Рождественского скита отец Хризостом. А на следующий год в скит приехал человек, увидел икону и попросил продать ее ему… А теперь немного об этом человеке, потому что дальнейшая история образа неразрывно связана с ним.

Хосе Муньос-Кортес родился в Чили в 1948 году. В 15 лет принял православие (семья его была традиционно католической). Потом уехал в Канаду и изучал в Монреале искусствоведение и, в частности, иконопись. На ней он и специализировался. Позже стал преподавать историю искусства в родном университете. Итак, в 1982 году он увидел на Афоне список Иверской работы отца Хризостома и захотел его купить. Но получил отказ. Правда, перед самым отъездом из монастыря схиигумен Климент неожиданно подарил искусствоведу икону. Перед отъездом с Афона Муньос зашел в Иверский монастырь и приложил свою икону к оригиналу.

И вскоре, 24 ноября того же года, образ начал обильно мироточить. Это началось уже по возвращении Иосифа (так стали называть Хосе после принятия православия) в Канаду. Вот как вспоминает об этом сам владелец чудотворной иконы: «24 ноября в три часа ночи я проснулся от сильного благоухания. Вначале подумал, что оно исходит от мощей или разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, я поразился: вся она была покрыта благоухающим миром! Я застыл на месте от такого чуда!»

Иосиф отнес Иверскую в Никольский кафедральный собор. Здесь и узнали о чуде. 15 лет с небольшими перерывами обильное истечение мира не прекращалось. Жидкость собирали в сосуды, пропитанные ею кусочки ваты раздавали людям. Было зафиксировано множество случаев исцеления. Лейкемия, паралич, болезни щитовидной железы после молитвы и помазания отступали. И сам запах, о котором рассказывал Иосиф, действовал на людей умиротворяюще.

15 лет Муньос возил Монреальскую икону по всему миру. Она побывала в Европе и Америке, в Азии и Новой Зеландии, в Австралии и Африке. И везде Богородица помогала людям.

Скептики пытались обвинить хранителя иконы в шарлатанстве, ученые делали попытки выяснить механизм этого явления. Но что они видели? Обычная деревянная доска без внутренних пустот и посторонних включений, и из нее течет миро, которое не только благоухает, но и лечит. Один молодой исследователь резюмировал: «Я вижу то, что происходит передо мною, но мой рассудок не способен этому верить, но этому верит мое сердце».

В ночь на 31 октября 1997 года брат Иосиф был зверски убит в номере «Гранд-отеля» в Афинах, а мироточивая икона бесследно исчезла. 12 ноября 1997 года, спустя 13 дней после убийства, согласно завещанию, он был похоронен на русском кладбище в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, штат Нью-Йорк (США). По свидетельству очевидцев, во время похорон, несмотря на долгий срок, на теле были видны лишь следы пыток, но не было признаков тления и запаха. 9 декабря 1997 года, на сороковой день, на могиле чудесным образом зажглись свечи и продолжали гореть необычно долгое время.

Поиски преступников продолжались несколько лет, но результатов не дали. Видимо, так распорядилась Сама Вратарница.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви