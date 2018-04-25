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РФ упрощает несколько условий для получения гражданства

Фото из открытых источников

Для граждан четырех стран отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.

Правительство России подготовило законопроект, которым готовит очередное упрощение предоставления гражданства РФ гражданам Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, сообщает Интерфакс .

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

По словам Калашникова, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось.

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Ранее в феврале Госдума России приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

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