Котики из Каунаса

На сей раз хотим напомнить о нашем приюте в Каунасе. А в частности, о котиках и кошечках, нашедших в нем свое временное убежище. Мы говорим «убежище», потому что в приюте своих хозяев ждут много вытерпевшие, пережившие, выстрадавшие животные. У нас они все в безопасности, и мы очень надеемся, что они вскоре обретут настоящих друзей в лице своих хозяев. Все они разные по возрасту, окрасу и характеру, поэтому, если хотите познакомиться с нашими питомцами, позвоните нам по тел. 8 604 26451, и мы договоримся о встрече.

Команда «Лесе».