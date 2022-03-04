Бербок выступила в защиту проживающих в Германии россиян и беларусов

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки из-за войны в Украине на проживающих в ФРГ россиян и беларусов. Об этом говорится в ее сообщении, обнародованном в четверг, 3 марта, в Twitter.

«Война в Украине — это война Путина. Те, кто враждебно относится к беларусам или россиянам в Германии, нападают не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти», — написала глава МИД.

Отметим, после вторжения России в Украину с помощью Беларуси в Сети все больше появляется сообщений о нападениях на граждан этих стран в Европе и на курортах.

Как сообщалось, Германия готова принять всех беженцев из Украины, которые прибудут в ЕС.