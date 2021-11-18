Беседы А. Меркель с А. Лукашенко — не диалог, а управление кризисом — администрация Науседы

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В среду администрация литовского президента заявила, что беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко являются управлением кризисом, а не диалогом, и сами по себе не делают режим легитимным.

По информации офиса главы государства, такие основные вехи позиции Литвы обсуждались в среду на встрече представителей нескольких ведомств, ответственных за внешнюю политику и политику безопасности, которая предшествовала второму разговору между Меркель и Лукашенко.

«В ходе состоявшегося сегодня в администрации президента рабочего совещания с представителями канцелярии правительства, Министерства иностранных дел и Министерства обороны были обсуждены основные направления позиции Литвы относительно контактов канцлера Германии с А. Лукашенко. Они были переданы в Федеральную канцелярию Германии», – сказал пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Ридас Ясюленис.

«Акцентировалось, что ЕС не может поддаться давлению Лукашенко — нелегальных мигрантов из Беларуси необходимо репатриировать в страны происхождения. Контакты канцлера по этому поводу — это не диалог, это антикризисное управление», – сказал он.

«В вехах позиции Литвы также говорится, что «необходимо сохранить требование о том, чтобы Беларусь разрешила международным гуманитарным организациям (Агентству ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции) работать на границе, и они должны иметь возможность работать с нелегальными мигрантами», –сказал представитель Г. Науседы по связям с общественностью.

«Мы понимаем гуманитарный аспект, трагедию мигрантов, захваченных в заложники режимом, международное сообщество должно помочь мигрантам, застрявшим в Беларуси», – сказал Р. Ясюленис.

«Также было подчеркнуто, что санкции против режима Лукашенко должны быть продолжены, и что они являются важным инструментом влияния, и что позиция по отношению к Лукашенко остается неизменной», — добавил он.

Пресс-секретарь канцлера Германии заявил после второго разговора с Лукашенко, что кризис на границе Беларуси с ЕС может быть разрешен не только при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, но и в сотрудничестве с Европейским Союзом и Еврокомиссией.

Встреча для обсуждения позиций в администрации президента Литвы состоялась в среду днем, накануне разговора А. Меркель с А. Лукашенко.

Состоявшийся в среду разговор А. Меркель и А. Лукашенко стал вторым на этой неделе.