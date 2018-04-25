Беспокойное соседство

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Японская авиакомпания Japan Airlines будет указывать на схеме самолёта места, где сидят маленькие дети, чтобы другие пассажиры могли избежать громких соседей.

Специальная иконка с изображением ребёнка будет появляться на схеме посадочных мест после подтверждения пассажирами с детьми брони. Символ будут присваивать тем местам, на которых перевозят детей в возрасте от восьми дней до двух лет. В

Сети на нововведение отреагировали неоднозначно. Часть пассажиров убеждена, что так должны поступать все авиакомпании мира. Другие предложили не демонизировать младенцев, а недовольным пассажирам просто купить наушники.

Третьи предложили отмечать на схемах также храпящих, дурно пахнущих и злоупотреб­ляющих алкоголем в полёте пассажиров.