Монкявичюс: школы могут нанимать службы безопасности для борьбы с издевательствами и насилием

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса.

Министр предлагает школам бороться с насилием и издевательствами с помощью охранных компаний.

В четверг после заседания, посвященного проблеме издевательств и насилия в школах, министр сказал, что один из способов предотвращения подростковых издевательств в школе — уделять больше внимания физической, социальной и психологической безопасности учащихся.

Одно из средств борьбы с насилием и издевательствами в школах — подписание соглашения с охранными компаниями. Служащие этих компаний, по мнению министра науки, образования и спорта Литвы Альгирдаса Монкявичюса, могли бы заниматься и воспитанием детей.

«Сообщество вместе с родителями договаривается об использовании тех средств, которые выделяются на дежурных. Может, лучше будут нанимать охранников, которые не просто будут охранять школу физически, но будут уметь общаться с детьми, будут следить за культурой поведения, присматривать за поведением детей», – сказал Монкявичюс.

По его словам, в некоторых школах такой порядок действует с 2001 года, но эта практика приживается с трудом. Он призвал школы больше внимания уделять безопасности территорий.

Подготовят руководство о том, как реагировать на насилие

Пресс-секретарь министра Кястутис Бутвидас сказал, что специалисты министерства подготовят подробные инструкции, которые помогут школам реагировать на насилие. «С сегодняшнего дня начата разработка плана, его мы согласуем с разными ведомствами, потом обсудим публично и со школами, вышлем другим заинтересованным группам. Представители полиции сказали, что у них есть разработанный порядок, но все подчеркивают, что не хватает плана действий в пределах школы», – сказал Бутвидас.

А. Монкявичюс также утверждает, что программы по предотвращению издевательств и насилия хорошо работают в большинстве школ и что министерство хочет, чтобы они осуществлялись во всех учреждениях, но «эффективно», а не формально.

Министр сказал, что эксперты единодушны в том, что самой большой проблемой в Литве в настоящее время является страх семей и школьных сообществ признать наличие проблемы издевательств и насилия.

Необходимость встречи с экспертами была вызвана сообщением в СМИ о том, что в Клайпеде неконтролируемые подростки вторгаются в школы, вымогают у детей деньги, избивают их. Полиция задержала одного пятнадцатилетнего подозреваемого.

Информация ЛК и BNS



