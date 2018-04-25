На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

На предстоящих в октябре следующего года парламентских выборах в Литве у проживающих за рубежом граждан Литвы будет отдельный избирательный округ.

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) приняла решение сформировать для парламентских выборов 2020 года Одномандатный округ для зарубежных литовцев.

Глава ГИК Лаура Матийошайтите сообщила, что вместе с этим решением в Литве будет 70 одномандатных округов вместо бывшего 71.

Решение учредить отдельный округ для эмигрантов ГИК приняла с учетом их активного участия в минувших президентских выборах и выборах в Европарламент.

До сих пор голосовавшие за границей причислялись к Одномандатному округу Науяместис в литовской столице.