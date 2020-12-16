Без соблюдения требований система здравоохранения может не выдержать — А. Дулькис

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Если люди не будут соблюдать карантинные требования, то система здравоохранения может не выдержать нагрузки через пару недель, говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

«Хочу сказать очень честно: если мы все не будем соблюдать правила, будем искать исключения и продолжать создавать такие ситуации, система здравоохранерия может не выдержать через пару недель», -сказал министр на пресс-конференции в среду.

Он сказал, что определенный резерв и возможность перераспределения мощностей в медучреждениях еще существуют, однако подчеркнул, что занятость больниц и суточный прирост будут расти по инерции еще по меньшей мере несколько недель, а улучшение можно будет увидеть разве что к Новому году.