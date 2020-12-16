ЕС расширяет санкции против Беларуси

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси, которые, по мнению сообщества, ответственны за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Послы одобрили третий пакет санкций против властей Белоруссии. В самое ближайшее время он будет официально утвержден и вступит в силу», — сказал он.
По словам дипломата, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц.
В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются по сей день.
К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.