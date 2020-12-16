ЕС расширяет санкции против Беларуси

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Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси, которые, по мнению сообщества, ответственны за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы одобрили третий пакет санкций против властей Белоруссии. В самое ближайшее время он будет официально утвержден и вступит в силу», — сказал он.

По словам дипломата, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц.