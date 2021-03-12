Без вреда для фигуры

1 крупный баклажан, 3 ст. л оливкового масла, 1 большая луковица, 3 стебля сельдерея, 1 красный болгарский перец, 5 крупных зрелых помидоров, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л сахара, 2 ст. л бальзамического уксуса, 90 г зеленых оливок, 70 г каперсов, свежий базилик, 70 г обжаренных кедровых орехов, соль и перец по вкусу.

Нарезать баклажан кубиками, хорошо посолить, перемешать и оставить на полчаса. Промыть ломтики баклажана, промокнуть бумажным полотенцем. Лук нарезать полукольцами, а сельдерей и болгарский перец – небольшими кубиками. Переложить овощи в сотейник, тушить на сильном огне в течение 5-7 минут. Добавить соль и черный молотый перец. Ошпарить помидоры, очистить их от кожицы и семян, мякоть порезать кубиками. Мелко порубить чеснок. Добавить помидоры, бальзамический уксус, оливки, чеснок и каперсы в сотейник и тушить на сильном огне в течение 7-8 минут, постоянно помешивая. Остудить капонату, при подаче посыпать рубленым базиликом и кедровыми орешками.

Панцанелла

400 г подсушенной чиабатты, 1 кг спелых помидоров, 1 головка красного лука, 1 огурец, 70 г черных оливок, 10-12 листков базилика, ½ ч. л. сушеного орегано, 1,5 ст. л. бальзамического уксуса, оливковое масло, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Нарезать хлеб кубиками, полить водой и оставить на 5-7 минут. Отжать кусочки хлеба, сбрызнуть оливковым маслом, на 7-8 минут поставить в духовку, разогретую до 220 градусов. Помидоры нарезать кубиками, мелко порубить красный лук и листья базилика. Огурец нарезать соломкой, мелко порубить черные оливки. Сложить все ингредиенты в одну миску, полить оливковым маслом, перемешать и оставить мариноваться в течение часа. Перед подачей посолить, поперчить, сбрызнуть бальзамиком и оливковым маслом.

Польпетте

2 ломтика черствого белого хлеба без корочек, 1 стакан молока 3,2%, 70 г петрушки, 1 зубчик чеснока, 300 г свиного фарша, 300 г говяжьего фарша, 2 яйца, 80 г тертого твердого сыра (пекорино или пармезана), 120 г моцареллы, панировочные сухари, оливковое масло, соль и свежемолотый черный перец. Соус: 1,4 кг спелых помидоров, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла.

Хлеб залить молоком и оставить на 15 минут. Измельчить чеснок и петрушку. Соединить оба фарша, добавить петрушку и чеснок, а также отжатый хлеб и яйца. Перемешать фарш. Добавить в смесь тертый пекорино или пармезан, посолить, поперчить. Разделить фарш на небольшие части, сформировать шарики, положив внутрь каждого кусочек моцареллы. Обвалять в панировочных сухарях. Нагреть на сковороде оливковое масло, обжарить польпетте до золотистого цвета на сильном огне и довести до готовности, уменьшив температуру. Переложить на бумажные полотенца (они впитают лишнее масло). Положить польпетте в томатный соус (рецепт ниже), накрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 45 минут, пока соус не выпарится наполовину.

Соус. Помидоры ошпарить, снять с них кожицу, перебить в блендере. Чеснок мелко порубить. Нагреть в сотейнике масло, переложить в него чеснок и томатное пюре, проварить на сильном огне в течение 5 минут, затем уваривать, уменьшив огонь, еще 15-20 минут.

И напоследок предлагаем вам побаловать себя вкусными и абсолютно безвредными для фигуры сладостями.

Семифредо

350 мл сливок 33%, 3 свежих яйца, ½ стакана свежей малины, ½ стакана свежей голубики, 130 г сахарной пудры, ½ пакетика ванилина.

Взбить холодные сливки до крепких пиков, убрать в холодильник. Отделить яичные белки от желтков, добавить сахарную пудру в желтки, взбить (масса должна побелеть и стать более пышной). Взбить белки со щепоткой соли до крепких пиков. Аккуратно переложить взбитые желтки и белки в сливки лопаткой, перемешать. Вымыть и бумажным полотенцем просушить ягоды, добавить их в сливочно-яичную массу вместе с ванилином. Еще раз аккуратно перемешать. Выложить смесь в прямоугольную форму, застеленную пищевой пленкой, убрать в морозильную камеру на 30-60 минут. Вынуть, еще раз перемешать, убрать в морозильную камеру до полного застывания (на 3-4 часа или на ночь). Вынуть семифредо из формы, снять пленку. Нарезать десерт на порции, дать им постоять при комнатной температуре 5-10 минут. Подавать с любыми сладкими соусами или топингами, свежими фруктами и орехами.

Шоколадное овсяное печенье без сахара

Овсяные хлопья — 200 г, кокосовая стружка — 15 г, какао-порошок — 2 ч.л., банан — 1 шт., обезжиренное молоко — 180 мл.

Измельчить 100 г овсяных хлопьев в блендере и смешать с 100 г цельных овсяных хлопьев, кокосовой стружкой и какао-порошком. Затем банан взбить с молоком. Все компоненты тщательно смешать и выложить в форме печенья на противень, застеленный пергаментом. Отправить противень в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекать 20 минут.

Диетическое банановое мороженое

Спелые бананы — 2 шт., йогурт натуральный — 100 г, заменитель сахара — по вкусу, корица молотая — щепотка.

Бананы нужно порезать на небольшие кусочки и положить в морозилку на несколько часов. Охлажденные бананы перекладываем в блендер, заливаем йогуртом, посыпаем корицей и добавляем сахарозаменитель. Можно также добавить орехи. Все ингредиенты взбить до состояния подтаявшего мороженого.

Брауни

Какао — 0,5 ч.л., чернослив — 200 г, грецкие орехи — 5 шт., цедра апельсина — 1 ч.л., мед (или сахарозаменитель) — 1 ч.л.

Чернослив залить кипятком и дать постоять 10 минут. Затем измельчить его в блендере, а полученную массу смешать с порубленными орехами, какао, цедрой апельсина и медом. Смесь переложить в квадратную форму и убрать в холодильник на пару часов.

Маффины

Яичные белки — 4 шт., мягкий обезжиренный творог — 4 ст.л., пшеничные отруби — 4 ст.л., овсяные отруби — 8 ст. л., заменитель сахара — по вкусу, цедра лимона, корица — по вкусу.

Рецепт крайне простой: взбить белки до образования пенки (не меренги), добавить к ним все ингредиенты и продолжать взбивать. Смесь выложить в силиконовые формочки для кексов и выпекать в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов, в течение 20-30 минут.

Диетический чизкейк

Мука грубого помола — 1 стакан, творог обезжиренный — 300 г, ванилин — 2 г, яйца — 2 шт., яичные белки — 6 шт., стевия — по вкусу.

Муку просеять, добавить к ней яйца и замесить тесто. Готовое тесто выложить на противень и запекать 20 минут при температуре 150 градусов. Взбить в блендере творог, смешав со стевией и ванилином. Массу выложить на испеченный корж и запекать при той же температуре в течение 10 минут.*