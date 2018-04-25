Безопасность пользователей в интернете

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Пользователи интернета привыкли искать сведения о каком-нибудь человеке с помощью поисковой программы Google.

В 2015 году Европейский суд обязал Google удалять ссылки на информацию о людях, если доступ к ней нарушает их частную жизнь или она не верна.

Но борцы за свободный и бесплатный интернет утверждают, что право на забвение все больше используется для сокрытия нежелательной для кого-то информации, а к ней должна иметь доступ широкая публика в любом месте планеты.

О «праве на забвение» в ЕС

В ЕС можно потребовать у Google удалить ссылки на сайты с личной информацией. Об особенностях законодательной базы разъясняет немецкое издание DW.

Былые долги и супружеские измены, компрометирующие фото и погашенные судимости — за последние пять лет интернет-гигант Google, по собственным данным, получил в ЕС более 847 тысяч запросов на удаление из своей индексации более 3,3 миллиона ссылок.

Сегодня каждый житель ЕС имеет право обратиться к поисковику с соответствующим требованием. Собственный закон «о праве на забвение» в интернете есть и в России. О сходствах и различиях европейского и российского законодательства — в материале DW.

Первый камень в разработке европейских норм, гарантирующих «право на забвение» в интернете, был заложен 13 мая 2014 года. Именно в этот день испанец Марио Костеха Гонзалес выиграл в Суде ЕС иск против компании Google Spain, концерна Google Inc. и издательницы газеты La Vanguardia и добился того, чтобы поисковик не выдавал в ответ на запрос, содержащий его имя, ссылки на страницы газеты с информацией о том, что земельный участок Гонзалеса был когда-то продан за долги.

В мае 2018 года в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, или GDPR). Он дает каждому жителю ЕС право потребовать, чтобы не только поисковые сайты, но и любые другие компании не выдавали ссылки на сайты с касающейся пользователя «устаревшей информацией личного характера, если она не имеет общественной значимости». Сегодня эта норма действует также в Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии и Исландии.

Вместе с тем в ЕС разгорелись споры о том, в какой мере отдельно взятый человек может контролировать находящуюся в открытом доступе информацию о нем. «В подобных случаях важно соблюдать равновесие между общественным интересом и правом на защиту личных данных», — отметил в беседе с DW глава представительства организации «Репортеры без границ» в Германии Кристиан Мир.

По словам эксперта, с точки зрения свободы прессы и информации, «право на забвение» в интернете, по сути, представляет собой «проблематичное изобретение». Ведь решение о том, где проходит граница между правом на свободный доступ к информации и правом на защиту личных данных, на сегодняшний день находится в руках частных компаний. «Обращения граждан с требованием удалить ссылки на ту или иную информацию о них рассматривает не суд, а специально созданная в каждом отдельном государстве комиссия экспертов при концерне Google», — подчеркивает собеседник.

Чтобы добиться удаления из интернета какой-либо информации о себе, жителям ЕС необходимо письменно или устно обратиться в компанию, ответственную за распространение информации. У той есть ровно месяц на изучение проблемы. Причинами для отказа в удалении информации в ЕС могут стать, например, законные обязательства по обнародованию информации, соблюдение прав на свободу слова и получение информации или важность информации для научных исследований. Несогласие с отказом удалить информацию заявитель может оспорить в суде.

Аналогично действует эта процедура и в России, где закон «о праве на забвение» в интернете действует с 1 января 2016 года. Так же, как и GDPR, российское законодательство предписывает удаление именно ссылок на сайты со спорной информацией, выдаваемой в результате поиска по ключевому слову, содержащему имя и/или фамилию определенного лица, но не самих сайтов с этой информацией. Их по-прежнему можно будет найти в интернете другими способами, например, через прямую ссылку. При этом закон не распространяется на внутренний поиск по соцсетям и является, по мнению его критиков, «борьбой с гиперссылками, а не с контентом».

Злоупотребления «правом на забвение» в интернете

Возможности для злоупотребления «правом на забвение» в интернете существуют как России, так и в ЕС. На них указывает эксперт организации «Репортеры без границ» Кристиан Мир. «Мы считаем проблематичным сам принцип «права на забвение», — говорит он. — Ведь его могут использовать, например, представители авторитарных режимов, чтобы невыгодная для них информация больше не отображалась в сети». Именно этот аргумент принял во внимание Суд ЕС, когда не поддержал Французскую комиссию по информатизации и свободе (CNIL), требовавшую от концерна Google по желанию пользователей скрывать ссылки на сайты с компрометирующей их информацией не только в ЕС, но и по всему миру.

«Чего мы хотели бы достичь, так это того, чтобы Суд ЕС, учитывая право на свободу прессы, поставил под сомнение «право на забвение» в принципе, а не только ограничил область его применения, как это произошло в процессе CNIL против Google», — подчеркивает Мир в интервью DW.

По мнению российского юриста Дарбиняна, решение о необходимости удаления той или иной информации из сети в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуально. Потому что право на информацию и право на защиту личных данных «составляют костяк цифровых прав человека в сегодняшнюю эру». И баланс между ними может быть очень хрупок.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ