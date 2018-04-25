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Здравоохранение,Общество

Профессиональный риск в социальной работе

Социальная работа — профессиональная деятельность, имеющая целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.

Работники по уходу, социальные работники – это люди, которые не только сходят в магазин, приберут в квартире. При необходимости они помогут с оформлением и получением документов, походом к врачу – окажут помощь сопровождающего. Или же дойдут до банкомата и снимут необходимую сумму.

Любой работник, выполняя свою работу согласно должностной инструкции, может подвергнуться риску. Такие риски называются профессиональными, так как непосредственно связаны с трудовой деятельностью. Не исключением является и социальный работник, который, в частности, оказывает социально-бытовые услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Проблема профессиональных рисков в социальной работе по-прежнему актуальна. Неоспоримо лишь то, что постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального взаимодействия с подопечным, и желание вникнуть в суть его социальных проблем, а также личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье социального работника, который является своего рода эмоциональным донором.

На минувшей неделе в столице прошла акция социальных работников. В Вильнюсе на площади Кудиркос прохожие могли видеть женские сумки на тротуаре. Их положили участвовавшие в акции социальные работники с напоминаем о том, что чаще всего единственная защита от агрессии — дешевая сумочка. Социальные работники сетовали, что если не удается защититься, то приходится мириться с травмами, царапинами, синяками. Им приходится общаться с людьми, имеющими сложные проблемы, агрессивными, озлобленными на весь окружающий мир, в том числе на социального работника. 

Но эта тяжелая физически и эмоционально работа мало оплачивается. Социальные работники заметили, что они завсегдатаи магазинов подержанной одежды, так как их зарплата не позволяет посещать обычные торговые центры.

Цель прошедшей акции социальных работников — узаконить условия безопасности труда, а также разработать ясную и последовательную систему повышения зарплат этой категории работающих.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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