Клайпедский порт в ожидании судьбоносных решений

Фото portofklaipeda.lt

В конце прошлой недели новый министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич впервые встретился в Клайпеде с руководителями морских организаций и портовых компаний. У них накопилось много вопросов к министерству за то время, пока им руководил Рокас Масюлис. На самые злободневные — министр ответил и журналистам на короткой пресс-конференции.

Больше всего портовиков, как, впрочем, и всех клайпедчан, сейчас интересует, будет ли строиться глубоководный порт. Общий план развития порта, предусматривающий и строительство аванпорта, давно готов. Однако правительство медлит с его утверждением из-за разногласий с городскими властями, выдвинувшими свод условий из 17 пунктов и требующими государственных гарантий их соблюдения.

«Моя миссия – реализовать цели, предусмотренные программой стратегии правительства. Желательно как можно скорее утвердить общий план порта. При этом должны быть учтены все пожелания клайпедчан. Постараемся ничего не отбрасывать из свода условий, выдвинутых Клайпедским городским советом, а только дополнить его», — пообещал министр.

По словам Я. Наркевича, этот вопрос будет обсуждаться на заседании правительства 20 октября, и «после этого будет принято то или иное решение».

«Глубоководный порт – главная тема сегодняшнего дня. Мы уже обсуждали этот вопрос с президентом Гитанасом Науседой. Надо понимать, что реализация такого плана – это не быстрый процесс. Сейчас важно, чтобы он был утвержден. Первый этап – это углубление бухты Малку, где есть свободные территории, и реконструкция морских ворот. Аванпорт – это другой этап. Мировой опыт показывает, что порты расширяются, шагая в море», – отметил Я. Наркевич.

Он также подчеркнул, что сегодня все усилия направлены на то, чтобы порту хватало грузов – «иначе в будущем не понадобится и глубоководный порт». На вопрос, есть ли угроза ухода грузов в порты Латвии, министр ответил, что все возможные риски учитываются, создаются благоприятные условия для инвесторов и пользователей порта. У Я. Наркевича, кстати, на начало октября запланирован визит в Белоруссию, грузы которой составляют треть грузооборота Клайпедского порта.

Фото sumin.lrv.lt

Журналисты также поинтересовались, когда будет объявлен конкурс на замещение должности генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта. Как известно, занимавший эту должность Арвидас Вайткус был уволен весной этого года.

«Конкурс может вовсе не понадобиться, если Апелляционный суд примет решение восстановить А. Вайткуса на работе. В юридическом смысле с ним было расторгнуто трудовое соглашение без каких-либо комментариев и аргументации. Поэтому его репутация не пострадала, он продолжает оставаться профессионалом. Если суд решит, что А. Вайткус уволен неправомерно, мы обсудим это, и тогда не будет необходимости объявлять конкурс», – обрисовал ситуацию министр.

Напомним, что прежний министр Р. Масюлис уволил А. Вайткуса, успешного руководителя порта и высокого профессионала портового дела, после скандального расследования телеканала LRT. Поводом послужил тот факт, что Союз крестьян и «зеленых» получил 44 тыс. евро пожертвований от трех лиц, связанных с портовой перевалкой белорусских калийных удобрений. И хотя А. Вайткус не является членом этого союза, он участвовал от «зеленых» в выборах в Клайпедский городской совет. Р. Масюлис мотивировал увольнение тем, что А. Вайткус не может быть объективным по отношению к портовым предприятиям, внесшим пожертвования. А. Вайткус обжаловал решение министра в Вильнюсском апилинковом суде, но его жалоба была отклонена. Тогда он обратился в Апелляционный суд. Судебное решение будет вынесено 15 октября.

Между тем, встречи с новым министром транспорта и коммуникаций добиваются и морские организации, морская общественность. Они убеждены, что в проводимой прежним министром реформе в морской индустрии было допущено много ошибок, что нанесло ей серьезный вред. В очень короткие сроки, без должной подготовки и согласования с морскими специалистами была упразднена Морская администрация Литвы, все важные функции, касающиеся контроля за судоходством, были переданы Вильнюсу. Планировалось также передать функции дипломирования моряков каунасскому коммерческому обществу, занимавшемуся автодорожниками, а инспекторов дорожного контроля и портового контроля (Port State Control) сделать «универсалами» — чтобы автоинспекторы проверяли и морские суда, а морские инспекторы – грузовики и самосвалы.

Елена ЛИСТОПАД