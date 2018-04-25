Вильнюс – Минск: перспективы сотрудничества

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

На минувшей неделе состоялась встреча посла Республики Беларусь В.В. Барановского с мэром г. Вильнюса Р. Шимашюсом.

Во время встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия на региональном уровне между столицами двух государств в рамках заключенного в 1999 году Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба посольства Республики Беларусь в Литве.

«Выражена благодарность мэру за постоянную поддержку Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины, являющейся единственным образовательным центром белорусской диаспоры в Литве.

Р. Шимашюс подтвердил, что необходимое совместное финансирование со стороны самоуправления Вильнюса будет оказано в рамках бюджета города для гимназии, получившей грант ЕС по финансированию проекта «Создание современной этнокультурной среды».

В ходе встречи также затрагивалась тема строительства Белорусской АЭС. Отвечая на обеспокоенность мэра Вильнюса по поводу недостаточного информирования, В. Барановский подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно предлагала литовской стороне разработать механизм мониторинга и обмена информацией по ядерным объектам по обе стороны белорусско-литовской границы. Такой механизм мог бы повлиять на уровень взаимного доверия и повышение транспарентности сотрудничества в ядерной сфере. Однако наши инициативы пока остаются без ответа», — отмечено в сообщении пресс-службы посольства.

Как сообщает информагентство BNS, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что попросил посла Беларуси предоставить возможность получать напрямую с Белорусской АЭС данные мониторинга окружающей среды. По словам Р. Шимашюса, на встрече в четверг с новым послом Беларуси Валерием Барановским он еще раз напомнил, что Литва недовольна строительством атомной станции и обеспокоена с точки зрения требований ее безопасности, а также попросил предоставить прямой доступ к данным. «Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает уверенности, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования», – сказал BNS мэр. «Естественно, что доверия пока нет, и повысить его может только полное раскрытие информации», – сказал он.

По словам Р. Шимашюса, отвечая на призыв посла поддерживать дружественные отношения, он подчеркнул вопрос самостоятельности Беларуси. «Я ответил, что мы пытаемся поддерживать добрососедские отношения и что очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России», – сказал мэр Вильнюса.

Примерно двадцать лет назад был подписан договор о сотрудничестве между столицами Литвы и Беларуси Вильнюсом и Минском, однако, по словам Р. Шимашюса, сейчас никакого сотрудничества нет. «По правде говоря, поскольку я объявлен в России персоной нон грата, я не уверен, что могу просто приехать в Беларусь. Ясности нет, посол в этой связи не смог ничего прокомментировать. Я также сказал послу, что сотрудничество подчас осложнено очень разным отношением к ценностям, правам человека и демократии», – сказал он.

Литва утверждает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса идет с нарушениями требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь эти претензии отклоняет.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt