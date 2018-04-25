Доверие потребителей падает

Показатель потребительского доверия в сентябре по сравнению с августом упал на три процентных пункта до 4%, сообщает BNS.

В сентябре жители, оценивая изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев и перспективы экономической ситуации в стране, намеревались тратить меньше на крупные покупки. Перспективы финансового положения личного домохозяйства жители оценивали несколько выше.

Показатель потребительского доверия в сентябре не различался в городских и сельских районах. По сравнению с предыдущим месяцем доверие потребителей снизилось на 3 процентных пункта в городских районах и на 2 процентных пункта в сельских районах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ