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Перекресток мнений

Удар по среднему классу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Намерение правящих сдерживать ранее утвержденный ими ускоренный рост не облагаемого налогом размера доходов (НРД) — это просто-напросто замаскированное увеличение налогов с работающих.  В связи с такой нерешительностью правящих жители, получающие наименьшие доходы, за два года потеряли бы 360 евро, люди с ограниченной трудоспособностью  — 240 евро.

Правящее большинство предлагает новые изменения, когда не прошло и года с того времени, как они инициировали вступление в силу налоговой реформы, когда еще нет данных, позволяющих оценить итоги этой реформы.

Долгосрочное увеличение НРД было предусмотрено как часть комплексной реформы налогов в 2019 г., одной из целей которой было укрепление основ для формирования среднего класса. Решение не увеличивать НРД, как было запланировано во время налоговой реформы, затронуло бы около 900 тыс. работающих в нашей стране, что составляет большую часть рабочей силы.

Похоже, будущее благосостояние правящие решили создавать путем увеличения налогов работающих, предоставления правительству более широких полномочий распределения по своему усмотрению средств, собранных у налогоплательщиков. Мы не поддерживаем такой шаг. Тем более что в данном случае правящее большинство не отличается последовательностью,  оно ни на что не обращает внимание, забывает о принятых решениях.

За последние пять лет в Сейме 75 раз предлагалось изменить закон о налогообложении жителей, было принято 18 поправок. Основные законы, определяющие налоги, за это время в парламенте изменялись более 120 раз.

По мнению парламентария, решение большинства приостановить увеличение НРД может повлечь увеличение теневой работы в группе людей с небольшими доходами, особенно в условиях замедления экономического роста, о чем в новых макроэкономических прогнозах сообщает и Министерство финансов.

Большинство Сейма поддержало предложение «крестьян» в отношении граждан, получающих наибольшие доходы, увеличить налоговый тариф с 27 до 32 проц., а в 2020-2021 гг. НРД увеличивать ежегодно на 50, а не на 100 евро, как планировалось и как было утверждено законом менее года назад.

Эугениюс ГЕНТВИЛАС, парламентарий, фракция Движение либералов

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