Налоговая инспекция напоминает

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Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) информирует, что около 27 000 жителей за 2018 г. могут вернуть около 4,3 млн евро подоходного налога, если заполнят декларации. Вернут ли подоходный налог, можно узнать, подключившись к системе электронного декларирования доходов ГНИ.

«Бывают такие ситуации, когда граждане не должны заполнять декларации, но могут вернуть переплату подоходного налога. Мы призываем жителей возвратить налоги. Если подключиться к EDS, декларации можно подавать и корректировать за последние 5 лет. Переплату возвращают не позже, чем через 90 календарных дней с момента подачи декларации», — пояснила представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене. По ее словам, переплата подоходного налога образуется в силу разных обстоятельств, основная причина – слишком низкий необлагаемый налогами минимум (ННМ). Переплата может появиться и из-за налоговых льгот (например, если платили за учебу, за страхование жизни или делали переводы в пенсионные фонды).

ГНИ напоминает, что не все жители, которые должны были подать декларации за 2018 год, сделали это и не заплатили налоги даже после получения писем ГНИ. ГНИ сформировала декларации и подсчитала долги, больше 15 000 таких «забывчивых» жителей, сейчас им рассылают соответствующие уведомления. Эти жители должны заплатить в бюджет около 1,5 млн евро. Им не стоит медлить, поскольку после 2 мая 2019 года считают пеню за каждый просроченный день. Если после получения соответствующего уведомления гражданин не заплатит налоги, то ГНИ получает право на принудительное взыскание долгов. Если человек испытывает финансовые трудности, он должен прийти в ГНИ и договориться о выплате долга частями. Всю актуальную информацию о налогах можно получить по номеру 1882 или на сайте www.vmi.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ