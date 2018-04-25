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В литовской экономике наблюдается пессимизм

Фото www.pixabay.com

Рост экономики Литвы в 2020 году будет заметно медленнее, чем в этом году, утверждает Банк Литвы (БЛ), который улучшил прогноз экономического роста в этом году, однако оставил без изменений прогноз на следующий год, сообщает BNS.

По словам экономистов Банка Литвы, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен прирасти на 3,7% (в июне прогнозировался прирост 3,2%), однако в следующем году темпы роста замедлятся до 2,5% (прогноз оставлен без изменений).

Как утверждает БЛ, экономика страны до этой поры была на удивление устойчива к ухудшению настроений на международных рынках, и в этом году росла даже быстрее, чем ожидалось, однако приходящие из других стран тенденции вскоре затронут и Литву.

Директор Службы финансово-экономической стабильности БЛ Гядиминас Шимкус говорит, что оптимизма нет ни у экспертов по экономике, ни на финансовых рынках, а ухудшение настроений отмечается во всем мире.

«Обеспокоенность в мире растет, а в Литве показатели доверия по-прежнему высокие, развитие экономики в первом полугодии было впечатляющим. Нельзя говорить, что устойчивость Литвы к тому, что происходит в мире, абсолютна», – сказал Г. Шимкус, представляя экономическое обозрение Литвы и новые прогнозы.

По словам экономистов БЛ, рост зарплаты в ближайшие годы должен замедлиться. Намечается, что в этом году он составит 8,5%, в следующем замедлится до 6,7%.

Инфляция сейчас примерно такая, как в прошлом году, то есть немногим выше 2%. Такой она должна остаться и в будущем: прогнозируется, что среднегодовая инфляция в этом году, в соответствии с согласованным с другими странами Евросоюза индексом потребительских цен, составит 2,3%, а в 2020-м она будет 2,2%.

Рост объемов экспорта товаров и услуг, который в прошлом году составил 5%, в этом  будет 4,6%, а в следующем году темпы роста экспорта еще замедлятся до 3,5%. В свою очередь, рост объемов инвестиций, который в 2018 году был 6,7%, в этом ускорится и составит 6,9%, а в следующем – 4,1%.

Между тем эксперты как один из вариантов оживления экономики предлагают изменения структуры экспорта. За последнее десятилетие структура экспорта оставалась в основном неизменной, поскольку товары высокой технологической сложности составляют относительно небольшую часть ее корзины, а это может привести к снижению доходов населения и замедлению их роста, предупреждает Банк Литвы.

По утверждению Мантаса Вильнишкиса, экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы, было замечено, что доходы населения больше и быстрее растут в тех странах, которые специализируются на производстве и экспорте более сложных продуктов, с более высокой технологичностью и с большей добавленной стоимостью как в производстве, так и в экспорте.

«В Литве преобладает экспорт изделий низкой и средней сложности, в последние годы доля продуктов высокой сложности в экспорте существенно не увеличилась, но доля самой низкой сложности уменьшается», — отмечает в сообщении Банка Литвы М. Вильнишкис. По его словам, доля более сложной идущей на экспорт продукции, к которой в основном относятся машины, оборудование и транспортные средства, в экспорте Литвы относительно невелика, в то время как наибольшую долю экспорта составляют продукты питания, мебель и химические продукты, которые считаются менее сложными. «Интересно, что, хотя ассортимент экспортируемой Литвой продукции относительно велик и она считается одной из стран, которая должна автоматически переходить к экспорту более сложной продукции и, соответственно, к таким отраслям, этот процесс идет медленно,  в Литве в основном растет экспорт технологий средней сложности», — утверждает М. Вильнишкис. По данным Департамента статистики, сумма экспорта Литвы в январе-июле этого года составила 16,911 млрд евро, импорта — 18,51 млрд евро. или, соответственно, на 6,9% и 6,2% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 6,3% до 10,252 млрд евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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