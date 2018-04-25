Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Ученые изучили безопасность столичных парков и пришли к выводу, что абсолютно безопасными являются только два парка, сообщают литовские СМИ.

Вильнюс славится как один из самых зеленых городов Европы: около 43% территории Вильнюса занимают леса и парки. Положительное влияние парков на здоровье жителей и гостей столицы не оспаривается. Это хорошее место для социализации и проведения досуга.

Однако таковыми они являются до тех пор, пока за ними кто-то присматривает. Городские парки, находящиеся возле подземных переходов, остановок общественного транспорта и пустых зданий коммерческой принадлежности, относятся к тем территориям, где происходит больше всего преступных деяний.

Так утверждает представитель Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса Ингрида Мажонавичюте, которая вместе с коллегами создала новый метод оценки безопасности парков.

При анализе во внимание брались 17 различных критериев, в том числе: присмотр за парками, знаки, освещенность и расположение дорожек, статистика правонарушений, демографические показатели людей, проживающих возле этих мест, и др.

Группа специалистов исследовала парки Вилкпедес, Пасаку, Озо, Реформату и Кудру, а также Бернардинский сад. В итоге они пришли к выводу, что самыми безопасными являются парк Озо и Бернардинский сад. Остальным паркам не хватает средств для обеспечения безопасности.

Бернардинский сад/ Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Например, территория парка Озо хорошо распланирована и отлично просматривается со всех сторон. Также за ним хорошо присматривают, и там периодически проходят различные мероприятия.

парк Озо/ Фото BFL/ Гядиминас Мартинкенас

Между тем возле парка Пасаку наблюдается кардинально противоположная картина. Это достаточно большая и плохо просматриваемая территория, здесь недостаточная освещенность и неудачное расположение пешеходных дорожек.

Реформату парк/ Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

По словам специалистов, только долгосрочные комплексные решения и реновация помогли бы повысить безопасность парка Пасаку.

Проверявшие выразили недоумение по поводу того, что Бернардинский сад, который, казалось бы, должен был занять первое место, занял лишь второе. Так получилось из-за того, что на территории парка было зафиксировано большое количество правонарушений.

По словам специалистов, новый метод анализа безопасности парков может пригодиться и другим самоуправлениям и позволит не только более объективно оценивать степень защищенности в парках, но и без больших инвестиций устанавливать, какие меры необходимы для наведения должного порядка и безопасности.

В общем, если соберетесь в парк — позовите с собой ученых.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt