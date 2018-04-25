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Гитанасу Науседе присвоено звание почетного доктора Университета Гифу

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

 Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе присвоено звание почетного доктора Университета Гифу.

Символически вступая в ряды сообщества этого японского университета, глава страны подчеркнул, что, как показывает пример японского дипломата Тиунэ Сугихары, родившегося в префектуре Гифу и работавшего в Каунасе в межвоенный период, даже расстояние в восемь тысяч километров не является преградой для духовной и интеллектуальной общности.

Президент выступил в университете с лекцией на тему «Литва и Япония: путь вперед». Гитанас Науседа поделился видением дальнейших отношений между двумя государствами, рассмотрел двусторонние политические связи, контакты между людьми, экономическое сотрудничество, вызовы безопасности, отметил важность сохранения памяти о Тиунэ Сугихаре и его уроков гуманизма. Глава государства призвал студентов и всех молодых людей не переставать мечтать, усердно работать и пользоваться академической свободой.

«История показывает, что никто не может подавить жажду знаний и свободы. Рано или поздно врожденное стремление человека к знаниям преодолевает все препятствия. Эту безудержную силу, которая не признает культурных различий и государственных границ, университеты воплощают лучше всего. Поощряя открытые дискуссии и поиск решений, они передают молодому поколению накопленные за столетия знания. Университеты, дающие толчок дальнейшему развитию молодых людей, определяют необходимое обновление общества», — сказал Президент.

Гитанас Науседа встретился с руководителем Университета Гифу, председателем группы дружбы Гифу с Литвой Хисатакой Мориваки. Президент поблагодарил известного академика за содействие развитию сотрудничества между Университетом Гифу и высшими учебными заведениями Литвы, а также за его вклад в реализацию совместных научных проектов в области наук о жизни.

Университет, расположенный в историческом городе Гифу, активно сотрудничает с высшими учебными заведениями по всему миру, осуществляет обмены студентами и учеными. Университет тесно сотрудничает с 45 вузами из 16 стран.

Пресс-служба Президентуры

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