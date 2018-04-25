Около ста активистов, одетых в животных, требовали остановить вырубки в лесах

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Около ста общественных деятелей организовали в столице Литвы театрализованную акцию протеста против вырубки деревьев «Леса приходят в Вильнюс».

Протестующие, одетые в костюмы зайцев, медведей, волков, деревьев, требовали остановить вырубку на охраняемых территориях и начать переговоры по многолетней стратегии лесного хозяйства.

«В зеленом бору летом и зимой каждый день щебечет Huskvarna», «Меняйте политику, а не климат», Убей моего брата», «Не предавай лес», – такие надписи были на плакатах протестующих.

«Мы выступаем за общий стол переговоров в Президентском дворце и четкий подход к природе», – сказал BNS один из организаторов акции Мартинас Швегжда фон Бекер.

«Сейчас рубят старые деревья в старых рощах, не учитывается экосистема, где живут различные виды, происходит крупномасштабное истребление и это ощущают все люди», – утверждает он.

Президент Лабанорского клуба Андреюс Гайдамавичюс сказал BNS, что людей на улицу вывели власти, неспособные решать актуальные проблемы.

По словам защитника природы, два года между правительством и Министерством окружающей среды путешествует поправка о запрете на вырубку сосен.

«Мы хотим, чтобы был объявлен мораторий на охранные территории, чтобы сначала остановили вырубку на всех территориях Natura 2000, а затем пусть между собой выясняют отношения, принимают законы, исправляют правовые акты», – сказал он.

Зачитав свой список требований у парламента, участники акции двинулись по проспекту Гедиминаса к зданию правительства.

В последнее время в Литве возникло возмущение крупномасштабной вырубкой на охраняемых территориях страны.

Директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис ранее говорил BNS, что леса вырубаются согласно проектам и установленным правилам. Он утверждает, что полная вырубка в широком смысле не всегда плохо. Хотя в смысле пейзаже это и «режет глаз», в смысле биологического разнообразия вырубки могут быть нужны.