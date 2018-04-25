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TOP,Общество

Безработица: Литва — в антилидерах

Nuotrauka www.pixabay.com

Уровень безработицы в Литве в августе был одним из самых высоких в странах Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат. За год уровень безработицы в Литве повысился на 3 пункта, а за месяц — на 0,6 пункта, и в августе был 9,6%, сообщает BNS. 

Более высоким уровень безработицы был в Италии (9,7%) и Испании (16,2%), показывают данные Евростата. В Латвии уровень безработицы был 8,8% – на 2,6 пункта выше, чем год назад, но на 0,2 пункта ниже, чем месяц назад. Эстония новых данных не привела, но в июле уровень безработицы в ней был 7,8% — на 3,5 пункта выше, чем в июле прошлого года. В ЕС в целом уровень безработицы за год вырос на 0,8 пункта, а за месяц — на 0,1 пункта до 7,4%. 

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 13,1 пункта до 25,4%, в ЕС этот показатель был 17,6%, или на 2,8 пункта выше. В августе в Литве не было работы у 141 тыс. человек, из них 25 тыс. была молодежь до 25 лет. Со ссылкой на предварительные данные, Евростат сообщил, что в ЕС работы не было у 15,6 млн человек.

Информация «ЛК», BNS 

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